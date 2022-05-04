Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» планируется провести в Шуше 12-14 мая.

Мероприятие будет организовано министерством культуры, Фондом Гейдара Алиева и Управлением государственного заповедника города Шуша, сообщили Report в министерстве культуры.

В июле в Шуше также планируется провести очередные Дни поэзии Вагифа, в июле-августе – финальный этап и и гала-концерт победителей телеконкурса «Мугам». Кроме того, в течение года планируется провести международный фестиваль искусств «Шуша — 2022», и международный фотофестиваль «4 сезона Шуши» (“4 seasons of Shusha”).