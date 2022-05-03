Кинорежиссер Карен Шахназаров принял участие в телевизионном ток-шоу и высказался о противниках «спецоперации» и связанной с ней символики.

В студии программы пропагандиста Владимира Соловьева народный артист заявил, что «противники вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят», то напрасно.

«Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, это, так сказать, перевоспитание. Это стерилизация. Это все очень серьезно», — произнес Шахназаров.