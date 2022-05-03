Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи», – сказал он в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу.

Патриарх добавил так же о том, что церковь сегодня просит молиться, чтобы «священные рубежи» России оставались неприступными, а россиянам хватало «мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества».