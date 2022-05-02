Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что назначенный россиянами «мэр» временно захваченного Бердянска Александр Сауленко был ранее осужден за педофилию.

«Назначенный оккупационными войсками „мэр“ Бердянска ранее был осужден за педофилию», — написал Подоляк в Twitter.

Он также напомнил, что так называемым «заместителем мэра» был назначен дворник Самойленко Никита, а «руководителем» ЗАГСа — уборщица.

«Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каков на самом деле «русский мир», — добавил Подоляк.