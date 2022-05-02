Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «НВ».

«Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации», — отметил он.

На вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию на 9 мая, Буданов ответил: «Да, они готовятся».

«Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», – пояснил он.

На вопрос, является ли планом Кремля одержать победу на Донбассе до 9 мая, глава ГУР сказал: «Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают».