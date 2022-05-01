ООО «Главпиар» направило руководителю Федеральной антимонопольной службы России необычную жалобу. В ней сказано: «Ряд московских и российских компаний используют оскорбительные коннотации в своей коммуникации».

В перечне компаний с «оскорбительными» названиями, например, отличившийся еще в прошлом году «Такахули» на Лесной. По мнению «Главпиара», их название — матерное, что подтверждает и слоган «Такахули нет, если да!» на сайте.

Досталось и Hachiko на Пятницкой — в нем усмотрели оскорбление кавказских народов (Hachiko — правильная транслитерация имени того самого верного Хатико с японского на английский), и сети оптики и аксессуаров «Слепая курица», которую обвинили в оскорблении людей с проблемами зрения (а могли бы упрекнуть и в унижении кур). Также пиарщикам не понравилось название «Секонд хенд», причем почему-то именно магазина на Изумрудной улице — ему вменяют «глумление над однорукими».

В жалобе сказано, что все эти организации нарушают ст. 5 Федерального закона «О рекламе», где говорится, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов и т. д.