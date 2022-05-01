РФ должна зеркально отвечать на конфискацию собственности и заморозку резервов — нужно конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на экономику России это решение не повлияе, ибо изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан, по словам Володина, и так не работали на ее развитие.