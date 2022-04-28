Шведский фотограф и режиссер Микаэл Силкберг снимет документальный фильм о городе Шуше и его культурно-историческом наследии.

Для подготовки к работе М.Силкберг три дня провел в Шуше, передает Report.

По его словам, это попытка «объяснить европейскому миру культуру и особенности этого города».

Силкберг отметил, что планирует использовать в фильме отрывки газелей, мугама и найти схожесть с другими музыкальными жанрами, включая даже джаз.

Основным символом документального фильма станет цветок Харыбюльбюль. Съемки будут проходить в Шуше и Баку.

Шведский режиссер рассказал, что одним из самых сильных впечатлений от увиденного в Шуше стали «расстрелянные памятники деятелей азербайджанской культуры».

«Они как символ того, что и разрушенное можно восстановить и что остальные памятники города будут восстановлены в ближайшем будущем», — заявил режиссер.

По его словам, премьера фильма запланирована к показу на кинофестивале В Турции в августе.