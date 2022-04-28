Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что со стороны российских регионов видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — сказал Александр Лукашенко.