Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель не согласен с характеристикой екатеринбуржцев, которую им дал пропагандист Владимир Соловьев в программе.

Напомним, одиозный телеведущий назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты», породившей подонков, скрывающихся за границей, у которых мусор в голове. Впрочем, кого именно имел в виду Соловьев в разговоре с полпредом президента по УрФО Владимиром Якушевым, осталось неясным.

Позднее в своей программе Соловьев развил мысль, напомнив о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. Девушек пытался защитить Россель, чем вызвал негодование Соловьева.

«У нас, по-моему, никто никуда не сбегал. Все олигархи, например, на месте. А если он имеет в виду журналистов, так пусть себе в первую очередь задаст вопрос. И апеллирует к журналистам, а не к жителям столицы Урала», — заявил Россель.

А свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал «следить за своим языком» Соловьева.

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал Куйвашев в видеообращении к журналисту.

Напомним, Владимир Соловьев уже не в первый раз нелестно отзывается о жителях Екатеринбурга. В 2019 году журналист в эфире «Вести FM» назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, уродами и бесами. После этого на въезде в город появилась табличка «Город бесов». Некоторые екатеринбуржцы хотели тогда судиться с телеведущим Соловьевым, считая, что он их оскорбил.