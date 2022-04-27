В городе Экс-ан-Прованс на юге Франции вандалы осквернили две местные мечети, сообщила местная газета La Provence.

На стенах зданий оставлены такие антиисламские лозунги, как «Ислам убивает» и «Ислам, прочь из Европы».

Как сообщается, инцидент имел место поздно вечером 25 апреля.

Сотрудники муниципалитета Экс-ан-Прованса уже удалили надписи.

Член городского совета Салах-Эддин Хуиэль раскритиковал инцидент. «Мы осуждаем эти скандальные действия», — сказал он.

Прокуратура начала расследование с целью установлению виновных в произошедшем.

Свидетельств очевидцев происшествия и записей с камер наблюдения нет.