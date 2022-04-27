Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире «России 1» назвала юмориста Максима Галкина геем, который «ради обогащения» женился на пожилой женщине.

Главредка пропагандистского RT решила ответить на критику Галкина в адрес российских властей — юморист неоднократно выступал против войны в Украине.

«Когда человек, о котором всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения женится на пожилой женщине и убеждает всю свою аудиторию, что у них настоящая любовь — ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека», — важно заявила Симоньян.