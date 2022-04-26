Басманный суд Москвы отправил под стражу Максима Дружинина и Василия Стрижакова, которые якобы готовили покушение на российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.
Согласно решению, арест для них будет действовать до 25 июня 2022 года.
Басманный суд Москвы отправил под стражу Максима Дружинина и Василия Стрижакова, которые якобы готовили покушение на российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.
Согласно решению, арест для них будет действовать до 25 июня 2022 года.
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