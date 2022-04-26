Басманный суд Москвы отправил под стражу Максима Дружинина и Василия Стрижакова, которые якобы готовили покушение на российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.

Согласно решению, арест для них будет действовать до 25 июня 2022 года.