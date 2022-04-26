«Повар Путина» Евгений Пригожин написал заявление на Александра Невзорова. Он требует завести на него ещё одно уголовное дело о «фейках про российскую армию». Скан заявления бизнесмена, которое он отправил на имя Бастрыкина, выложен в телеграм-канале Пригожина.

«В своих постах и выступлениях Невзоров распространяет недостоверную порочащую информацию об армии РФ, гражданах, власти, т.е. занимается клеветой, публикует фейки о специальной военной операции, фактически, выступает пресс-секретарем полка «Азов», оправдывая нацизм и совершенные ими преступления, разжигает ненависть и вражду между народами России и Украины», — говорится в сопроводительном посте к доносу Пригожина.