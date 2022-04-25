Госучреждение «Киргизлента» запретило показ трех российских фильмов о событиях в Донбассе в связи с нейтральной позицией республики в вопросе конфликта в Украине, сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Жаманкулов.

Общественное объединение “Русский культурный центр “Гармония” в Кыргызстане планировало провести кинофестиваль “Время правды”. По словам министра, для этого они обратились в государственное учреждение “Кыргызтасмасы” (“Киргизлента”) для получения разрешения на показ на территории республики художественных фильмов о событиях в Донбассе: “Донбасс. Окраина”, “Ополченочка” и “Солнцепек”.

“В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение “Кыргызтасмасы” отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики”, — написал Жаманкулов на своей странице в социальной сети Facebook.