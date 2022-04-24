Житель Новосибирска Сергей Зеленский заявил, что его не берут на работу из-за фамилии, он намерен объявить голодовку. Об этом он рассказал местному изданию «Новосибирск онлайн«.

«Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос. Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: а, это у вас такая же фамилия, как у «наркомана с Украины»?» — сказал мужчина.

По словам россиянина, за последние полтора месяца он побывал на трех собеседованиях, на каждом из которых его спросили о родстве с украинским лидером, но работу так и не предложили.

Теперь однофамилец президента Украины собирается отказаться от еды сначала на 3 дня, а если это не поможет — еще на 10. Одно из требований Зеленского — чтобы власти оплатили ему переобучение на программиста «в связи с отсутствием рабочих мест в Новосибирске для граждан с фамилией Зеленский».