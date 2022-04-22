В Госдуме России захотели «денацифицировать» Молдову. В частности, в парламенте анонсировали скорое признание Россией независимости «Приднестровской Молдавской республики».

С данной инициативой выступил депутат-единоросс Виктор Водолацкий.

«Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и «ДНР» с «ЛНР», и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире. Учитывая, что сегодня Майя Санду запретила Георгиевские ленты на территории Молдовы, это будет повторение украинского сценария. Весь этот нацизм, который дал корни рядом с нами, надо просто уничтожить, выкорчевать и на долгие годы об этом забыть», — отметил депутат.