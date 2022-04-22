Власти Армении понимают, что время работает против них и рано или поздно Еревану придется подписать мирный договор с Азербайджаном. Все надежды Еревана на институт сопредседательства МГ ОБСЕ обернулись крахом. Несмотря на указание этой структуры в Совместном заявлении, сделанном по итогам встречи армянского премьера Никола Пашиняна в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, власти России вновь заявили о том, МГ ОБСЕ фактически перестала существовать.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва не получала сигналов от американского и французского сопредседателей МГ ОБСЕ о готовности в той или иной форме возобновить деятельность.

«К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем… Упомянутая «высокая дипломатическая активность» заметно возросла после того, как Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия с нашим участием. Подобные совпадения случайными не бывают. Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне», — подчеркнула она.

Таким образом, Москва ясно дала понять Еревану о том, что МГ ОБСЕ не будет вовлечена в процесс налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим предполагается, что отсылка в Совместном заявлении к МГ ОБСЕ является уступкой России властям Армении для снижения накала политических страстей в армянском обществе.

В этом свете интерес представляют откровения секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна, сказанные на днях в эфире Общественного телеканала.

По его словам, Россия будет вовлечена в процесс подготовки соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией, а возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Карабаха. Григорян подчеркнул, что Армения рассматривает также участие России в построении архитектуры безопасности для карабахских армян. «Считаю, что в долгосрочной перспективе вопрос о выводе российских миротворцев не должен возникнуть. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то там должно быть международное присутствие, хотя бы определенное время», — отметил он.

Этими словами Григорян выразил чаяния нынешних властей Армении в том, чтобы к процессу налаживания отношений с Азербайджаном, помимо России был привлечен еще и Запад. Он подчеркнул, что процессом подготовки к подписанию мирного соглашения управляют помимо Азербайджана и Армении, еще и Россия, Евросоюз и США.

«Они оказывают содействие, чтобы было найдено решение проблемы. Знаете, что в рамках Минской группы ОБСЕ есть определенные разногласия в связи с геополитическими проблемами, но главными ответственными в процессе подготовки к подписанию соглашения о мире являются Ереван и Баку. А Москва, Брюссель и Вашингтон пытаются оказать нам содействие», — сказал Григорян.

Этими словами Григорян признал еще и участие США в процессе налаживания мира и практически нивелировал роль России как основного модератора армяно-азербайджанских отношений.

Помимо этого, в своем выступлении Григорян поставил под сомнение российскую миротворческую миссию в Карабахе, отметив, что существующие механизмы гарантии безопасности недостаточны для местных армян. О чем, по его словам, свидетельствуют события в селе Фаррух.

«Мы хотим получить дополнительные гарантии безопасности. Речь не идет о других войсках, но мы должны найти эти механизмы», — сказал секретарь Совбеза Армении.

Долго ломать голову над словами Григорян по дополнительным гарантиям безопасности не стоит – власти Армении имеют в виду НАТО. После завершения 44-дневной войны Армения, по сути, балансирует между Россией, США и Францией, пытаясь воспользоваться противоречиями мировых держав. Однако украинский кризис, из-за которого Россия оказалась под международным санкционным давлением, неминуемо ведущим к ослаблению позиций Москвы, дает властям Армении надежду, что им помогут силы НАТО.

О том, что в Армении возлагают большие надежды на НАТО, говорят результаты недавнего социологического опроса, проведенного специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского госуниверситета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Так, 34,1% респондентов полагают, что безопасность Армении должен обеспечить блок НАТО, в который должна войти эта страна. За ОДКБ же отдали голос только 29,1% респондентов. Членство Армении в Европейском Союзе назвали перспективным 46,1%, а за Евразийский экономический союз высказалось всего 28,7% респондентов. При этом 69,7% респондентов считают, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить с Евросоюзом и США.

Здесь уместно также вспомнить о том, что 29 марта из-за обострения ситуации в Карабахе Армения обратилась за помощью к НАТО, а не к ОДКБ. Как видим, по мере усиления санкционного давления на Россию на фоне военной агрессии против Украины, власти Армении все больше оглядываются в сторону Запада. Тем более, что Брюссель сулит многомиллиардную финансовую помощь…

Асиф Айдынлы