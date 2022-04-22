Несмотря на длинное заявление премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина из 30 пунктов по итогам московского визита, в котором стороны заявили о приверженности друг другу и пообещали сотрудничество в различных областях, и оно было воспринято как проявление некоего «заигрывания» между ними, дипломатические источники утверждают, что встреча прошла далеко не в «любезной» атмосфере. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

«Напротив, Пашиняна в очередной раз настоятельно предупредили воздержаться от контактов с Западом и Баку по демаркации, от обсуждения новых предложений и вариантов, пока они не будут обсуждены с российской стороной. Речь идет о брюссельской встрече и достигнутых договоренностях.

По мнению нашего источника, российская сторона понимает, что хотя Пашинян и подписал с русскими соглашение из 30 пунктов, однако он в любой момент может за их спиной пойти на другие соглашения с ЕС», — пишет газета.