«Глава Госсовета» аннексированного Крыма Владимир Константинов предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва».

«Считаю, нам следует за народные деньги построить новый крейсер «Москва»… Очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране», — написал Константинов в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что государство в состоянии выделить на оборону страны необходимые средства. Однако жертвовать свои сбережения на нужды армии — это народная традиция.