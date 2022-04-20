Заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую могут лишить госнаград за высказывания о символах Z и V. Об этом «Коммерсанту» заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«Это не итоговый документ, он будет пополняться. К сожалению, абсолютно неожиданные лица начинают высказываться категорически неприемлемо для подавляющего большинства крымчан и в целом граждан России. В частности, у нас возник вопрос насчёт Натальи Владимировны, которая озвучивает позицию от лица человека, обладающего государственными полномочиями. Есть повод задуматься и проработать данный вопрос. Её слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооружённых сил. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал: кто свой, а кто чужой».

Поклонская накануне заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

Сделать выводы после заявления своего заместителя обещал глава Россотрудничества Евгений Примаков.