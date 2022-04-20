Студентов Новочебоксарского политехнического техникума в Чувашии во время занятия по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) отправили рыть окопы. Об этом говорится в сообществе «Про Город. Новости Новочебоксарска» во «ВКонтакте».

В сообществе утверждается, что занятие проходило в рамках «сборов по обучению начальным знаниям обороны» и должно было помочь студентам приобрести и усовершенствовать знания и навыки, присущие «будущим военнослужащим».

На сайте учебного заведения сообщается, что студенты могут получить и другие, в том числе нетрадиционные, навыки, необходимые будущим солдатам. Так в списке кружков и секций техникума значится курс «Меткий стрелок», а среди дополнительных материалов к изучению студентами упоминается пособие по «осознанной медитации».