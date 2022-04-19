19 апреля в России похоронили офицера, тело которого физически находится в Украине. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время его тело находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун. Население России уже, видимо, привыкло к такой тьме «русского мира», – говорится в сообщении.

В Генштабе сделали вывод, что «Россия пробила дно бездны».

«От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации — до замены тел своих погибших солдат. […] Ничего святого», – считают в ВСУ.