Против Азербайджана разворачивается очередной раунд «войны фейков». О себе напомнила уже почти забытая баронесса Кокс. Эта НЕуважаемая госпожа вопит в соцсетях, что, оказывается, почти ежедневно получает «сообщения о нападении азербайджанских войск на армянские села», где «по мегафонам и громкоговорителям жителям сел приказывают покинуть свои дома» и т.д. Ей вторит некий Николас Кристоф, которого пропашиняновские ТГ-каналы именуют «американским журналистом».

Вряд ли, конечно, госпожа Кокс и примкнувший к ней господин Кристоф действительно не в курсе, что страна на своей территории не может быть агрессором. И что сегодня в зоне временного размещения РМК проходит уточнение позиций, в ходе которого приходится спешно ретироваться вовсе не «мирному населению», которого в «огрызке» практически уже не осталось, а боевикам армянских бандформирований. И тем более понятно, кому мог так срочно понадобиться смотр сил армянского лобби на фоне нынешнего динамичного развития отношений между Баку и Лондоном.

Но куда интереснее, что о себе напомнил небезызвестный Семён Пегов, он же WarGonzo. Который нашёл в Запорожье… «азербайджанских боевиков». И трещит вовсю в своем ТГ-канале: источники проекта WarGonzo сообщили ему, что, оказывается, в Запорожье, которое, к вящему разочарованию российских державников, на 50-й день войны еще «под контролем киевского режима», прибыли порядка 2 тысяч «иностранных наемников», что они «распределены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию», потому как среди них «есть бойцы из исламских стран — в частности из Турции и Азербайджана».

До этого Пегов, напомним, рассказывал сказки об «иностранных наёмниках», в том числе из Турции, в подземных тоннелях завода «Азовсталь». Теперь же обнаружил их в Запорожье.

Любопытно, конечно, в курсе ли господин Пегов, что сирийских боевиков уже завозит на украинскую войну Россия, причем министру обороны РФ прилюдно, под камеру и на диктофон, были даны указания обеспечить их доставку на украинский фронт. Причем доставляют их через Армению, а не Азербайджан. И помнит ли, что фейк про «прибывших из Азербайджана боевиков» уже пытались «разгонять» даже на РИА Новости. Только вот умудрились опубликовать свою «сенсацию» ровно за день до того, как «сирийскими добровольцами» заинтересовалась Россия. И да, одна деталь: Украина воюет на своей территории. И, выстраивая военное сотрудничество, совершенно не обязана оглядываться на мнение господина Пегова.

Но мы не станем озвучивать подобных вопросов. Более того, не станем спрашивать у господина Пегова, как скоро мы увидим его в обнимку, ну, скажем, с генералом Конашенковым, где он заявит, что вот сейчас находится в Чернобаевке/Херсоне/Симферополе (нужное подчеркнуть), и здесь нет ни одного украинца. И даже не будете интересоваться, привезли ли с собой «боевики» дрессированных «кабанов из долины Аракса» или рассчитывают на местную фауну. Просто любопытно узнать, почему у Пегова, как бы это повежливее, такой однообразный сюжет галлюцинаций? То есть почему везде, от Казахстана до Украины, ему мерещатся именно «боевики из Азербайджана и Турции»? Что это — детская травма? Давняя обида? Или банальное выполнение оплаченного заказа?

Но даже выполнять заказ можно было бы чуть-чуть профессиональнее, чтобы не выглядеть совсем уж карикатурой на самого себя.

Нурани, обозреватель Minval.az