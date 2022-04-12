Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян предложил журналистам выработать правила поведения, иначе им придется подчиниться нормам руководства парламента.

12 апреля между одним из журналистов и депутатом произошла перепалка. Правящая фракция «Гражданский договор» обвинила журналиста в неуважении и оскорблении парламентария.

По словам Симоняна, прикрываясь свободой слова, журналисты нередко «плохо» себя ведут.

«В этом вопросе, как я считаю, нужно принять решение и как-то отрегулировать деятельность журналистов», — сказал спикер парламента Армении.

По его словам, в обществе распространено немало негативных мнений о деятельности журналистов.

В свою очередь представители СМИ парировали, что и в отношении депутатов немало таких же оценок.

В ответ Симонян сказал, что парламентарии должны соблюдать правила этики, но оценку их деятельности дают граждане.

Парламентские журналисты заявили депутату, что причиной такого отношения стал премьер-министр Никол Пашинян (в прошлом журналист).

На многие другие вопросы Симонян отвечать не стал.