Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассекретил реальные «планы» миллиардера Илона Маска. По его словам, покорять Марс бизнесмен не собирается, его цели более земные.

«Мне кажется, что многие до конца не понимают, кого из себя представляет господин Маск», — считает Рогозин.

В интервью РИА Новости глава Роскосмоса выразил мнение о том, что Маск «полностью ориентирован не на Марс», более того – «он туда не собирается точно». По мнению Рогозина, Маск ориентирован на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но во всём мире. Свою тягу к власти миллиардер намерен реализовать через средства массовой информации и для этого он может завладеть ведущими СМИ.

По мнению Рогозина, вполне вероятно, что крупнейшие СМИ, а также соцсети будут пользоваться интернетом, «который будет создаваться его орбитальной группировкой, которая будет выводиться его ракетами».

«Рассказы про колонизацию Марса — это для малограмотных энтузиастов космоса, которые должны сказать: «Вау!», — считает глава Роскосмоса.

По его мнению, реальной целью Маска является вполне земная задача – получить власть.