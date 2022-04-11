Польские военные обстреляли белорусский автомобильный пункт пропуска Песчатка, сообщается в Telegram-канале пограничного комитета Беларуси.

«В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — говорится в сообщении.

По данным погранкомитета, «обстрел» произошел в ночь на 11 апреля. Польские военные также «пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами», все происходящее попало на камеры видеонаблюдения.