Российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

Северюхин стал победителем первого этапа турнира среди юниоров, который проходил в Португалии. Во время награждения он ударил себя кулаком в грудь и вытянул руку вперед. В соцсетях гонщика призвали лишить трофея и дисквалифицировать.

При этом Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию из-за операции по “денацификации” Украины. На данный момент все записи о победе Северюхина удалены с сайта автомобильной федерации FIA.