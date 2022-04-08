Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, поэтому в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным, предложил руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — написал Миронов.