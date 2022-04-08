Уилл Смит очень боится, что его карьере в Голливуде нанесен непоправимый ущерб, и он столкнется с полной «отменой» после истории с пощечиной Крису Року по время церемонии «Оскар 2022».

«Он чувствует себя ужасно и старается не паниковать, но видеть, как его перспективные кинопроекты один за другим останавливаются, стало для него чрезвычайно горькой пилюлей”, — сообщил изданию «Новости кино» источник в окружении актера.

По словам инсайдера, «его самый большой страх заключается в том, что он находится в процессе полной отмены, и он ничего не может с этим поделать, кроме как сидеть сложа руки».