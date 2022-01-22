«Карманный оппозиционер» Кремля Жириновский огрызнулся на Эрдогана

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова огрызается – теперь уже на Турцию. Поводом для новой истерии лидера ЛДПР послужило предложение турецкого президента Эрдогана провести саммит Россия-Украина в Турции, который мог бы предотвратить возможную войну. В эфире радио «Комсомольской правды», как передает Minval, депутат Госдумы заявил, что России «абсолютно не нужна» турецкая площадка для переговоров с Киевом.

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«Никакого отношения президент Турции не имеет. Это противостояние России и Запада. России и США. При чем здесь этот турок? А он сюда лезет. Чего он там критикует ситуацию в Казахстане? Он везде нам мешает. И здесь пытается изобразить из себя миролюбца. Сейчас, мы еще в Стамбул полетим или в Анкару с этим дурачком из Киева встречаться! Это просто неуважение к нашему президенту. Мы его и не признали как президента. Не было официального заявления, что мы признаем итоги выборов на Украине, когда якобы был избран президент Зеленский.

Поэтому здесь никакая площадка не нужна. Мы ведем разговор о том, чтобы Запад отступил раз и навсегда от границ с Россией. Наши западные границы должны проходить там же, где западные границы СССР. Поменять всю форму отношений. А при чем здесь Зеленский, Украина? У нас сегодня нет никакой войны с Украиной. Какой посредник будет Эрдоган? В чем посредник? Когда он покушается на Крым. Это исключается полностью, даже говорить об этом не надо. В этом плане мы должны занимать одну жесткую линию – мы и США. Здесь нам даже блок НАТО не нужен», — разразился «карманный оппозиционер».