Зульфугаров поставил на место Захарову после ее скандальных слов

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова должна знать, что согласно принятой ООН практике, операции по поддержанию мира не предполагают ограничений суверенитета принимающей страны, в отличии от операции по принуждению к миру, которая может осуществляться только на основании специальной резолюции Совбеза ООН.

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Об этом заявил экс-глава азербайджанского МИДа Тофик Зульфугаров, комментируя скандальные высказывания Захаровой.

«Это значит, что исполнение законов нашей страны, регламентирующих режим государственной границы и защиты экономического пространства, не могут быть переданы силам по поддержанию мира. Их задача ограничена только функцией охраны правопорядка и безопасности в зоне временной ответственности. ВСЕ! Так что поездка мадам Пекресс, организованная её кураторами из СВР (российская Служба внешней разведки — прим. Minval.az), незаконная и противоречит духу и букве Заявления от 10 ноября 2020 года. Если кто–то хочет воздействовать на президентские выборы во Франции, то пускай это делает не за счёт нарушения наших суверенных прав!», – подчеркнул дипломат в своем Facebook.