«Информационно-экспертная буря» докатилась и до Смоленской площади

«Информационно-экспертная буря», поднявшаяся в «третьих странах» после программного интервью президента Азербайджана, докатилась до Смоленской площади в Москве. Прокомментировать то, что Ильхам Алиев назвал «раздражающими моментами» в деятельности росмиротворцев в Лачинском коридоре, после долгой паузы взялся МИД РФ. Отвечая на запрос одного из армянских СМИ, в МИД РФ пояснили, что «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Кроме того, по словам российских дипломатов, «командованием российского миротворческого контингента установлен порядок визитов в зону миротворческой операции, в том числе иностранных граждан и международных организаций, который хорошо известен азербайджанской и армянской сторонам. В частности, предусмотрено уведомление российских миротворцев о таких визитах в разумные сроки и должным образом».

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Затем с похожими разъяснениями выступила и Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Только вот слишком многое, скажем так, осталось за кадром. Хорошо, конечно, что «командованием российского миротворческого контингента установлен порядок визитов в зону миротворческой операции» и «предусмотрено уведомление российских миротворцев» о таких визитах, да еще и «в разумные сроки и должным образом».

Но при этом МИД РФ изящно и непринужденно обходит вопрос с визами. Лачин, Ханкенди, Агдере — это все, если кто забыл, суверенная территория Азербайджана, а уже потом — зона миротворческой операции. Но будут ли росмиротворцы в Лачинском коридоре проверять наличие в паспорте у граждан «третьих стран» именно азербайджанской визы, МИД РФ предпочёл не уточнять.

«Вынесена за скобки» и другая болезненная тема — азербайджанские списки нежелательных персон. Которые, как показал визит в Ханкенди скандально известного депутата Госдумы РФ Милонова, при въезде в Лачинский коридор тоже можно «обойти». И вот интересно: это просто чья-то небрежность? Или же в РМК не считают нужным их соблюдать и в случае необходимости опустить шлагбаум перед носом?

Есть, конечно, относительно удобоваримая версия: мол, на Смоленской площади сознательно обошли острые углы, чтобы не нервировать ереванскую публику. Но дело даже не в том, что со стороны российских дипломатов что-то не заметно столь же трепетного отношения к нервной системе своих собеседников из других стран — в диалоге, к примеру, с США и НАТО в ход шли такие выражения, как «Чугуевская филармония», «собирать манатки» и т.д. Напомним: речь идет о таком важном вопросе, как уважение территориальной целостности и границ Азербайджана. Тем более что ответ МИД РФ будут читать не только в Ереване, но и в Баку. Где тоже будут задавать свои вопросы: да, Россия неоднократно заявляла, что признает и уважает территориальную целостность Азербайджана, только вот действия РМК в Лачинском коридоре с этой позицией не очень совпадают, а ответ МИД РФ слишком многое оставляет за скобками. И как это понимать? Для официальных заявлений, рассчитанных на азербайджанскую территорию, у РФ одна позиция, а на практике в Лачинском коридоре уже другая? И если так, то на какую позицию должен ориентироваться Азербайджан, выстраивая свои отношения с Россией? Словом, это как раз тот случай, когда от дипломатов требовалась не отписка, а позиция. Но вот именно позиции аудитория не услышала и не прочитала.

Можно, конечно, советовать не делать слишком далеко идущих выводов, если что-то прошляпили отдельно взятые военнослужащие на КПП у въезда в Лачинский коридор у села Забух, которое в Армении называют «Агавно». Но вот к официальному ответу МИДа РФ требования уже другие. Так что молчание не всегда золото. А «Агавно» в дипломатии, пардон, тоже другого масштаба.

Отдел политики Minval.az