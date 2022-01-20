Известная певица хотела совершить суицид

Американская певица Sia в интервью изданию The New York Times рассказала, что хотела покончить с собой. Об этом пишет «Газета.ру»

Ее психическое здоровье пошатнул хейт, с которым она столкнулась после выхода своего фильма «Музыка» в 2020 году. «Я думала о суициде, сорвалась и отправилась в рехаб», — поделилась она. Певице помогла комедиантка Кэти Гриффин. »Она спасла мою жизнь», — признается Sia. Как рассказала 46-летняя звезда, 61-летняя Гриффин уговорила ее вместе сходить в ресторан. Папарацци запечатлели общение артисток, что положительно сказалось на медийном образе переживающей травлю певицы.

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Sia затравили в социальных сетях из-за того, что девушку с расстройством аутического спектра в ее фильме сыграла здоровая актриса. Такую репрезентацию многие нашли оскорбительной.