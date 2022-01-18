Жириновский снова бредит: собрался НАТО распустить (Видео)

Одиозный российский политик Владимир Жириновский считает, что для России настал «исторический момент, когда она должна выиграть у Запада».

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«И окончательно выиграть! Если мы будем добиваться, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст. Войдет-не войдет, базы там будут, диверсанты… Надо кардинально решить вопрос. Впервые прозвучало, что, возможно, будут приняты меры, если не будут выполнены условия. Я бы еще больше сделал, более радикальными пункты. Не вернуть НАТО к позиции 1997 года, а потребовать роспуска полностью альянса», — заявил он в ходе своего выступления в Госдуме России.

