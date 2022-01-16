Путин во второй раз забыл имя Токаева: видео

Президент России Владимир Путин вновь не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу, обсуждая ситуацию с войсками ОДКБ в Казахстане, вместо имени казахстанского лидера Путин произнес нечто невнятное, похожее на «Касам Жем… Кемельича Токаева».

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«Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане — нашего ближайшего партнера, союзника, это оценка самого президента Казахстана Касам Жем… Кемельича Токаева», — сказал президент России.