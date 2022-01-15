Арестованный экс-глава Шамкира начал совершать намаз и занялся подготовкой «экономических проектов»

Бывший глава ИВ Шамкирского района Алимпаша Мамедов, находящийся в настоящее время под арестом, начал совершать намаз, пишет стихи и активно занимается спортом.

Об этом рассказал председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, который посетил в следственном изоляторе Службы госбезопасности экс-чиновника.

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По его словам, бывший чиновник-коррупционер также «занялся подготовкой проектов в экономической сфере и хочет реализовать их после освобождения».