В России заподозрили Турцию и Запад в «причастности» к протестам в Казахстане

«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». Об этом сказал газете «Взгляд» политолог Владимир Лепехин.

Как ранее писал Minval.az, в воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.

«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.

Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.

«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – утверждает аналитик.