Найдено древнейшее в Европе ритуальное погребение маленькой девочки



В пещере на севере Италии археологи нашли пока самое древнее в Европе ритуальное погребение маленькой девочки. Возраст останков составляет около 10 тыс. лет. Описание находки опубликовал научный журнал Scientific Reports.

Ученые считают, что представления о потустороннем мире появились задолго до появления первых цивилизаций. В частности раскопки последней половины столетия показывают, что уже 20-30 тыс. лет назад у кроманьонцев из Европы и Ближнего Востока были сложные погребальные обряды.

Они украшали тела и могилы усопших цветами, узорами из камней и другими предметами, которые могли пригодиться их умершему соплеменнику в загробной жизни. Схожие захоронения ученые нашли и в пещерах, где обитали неандертальцы, поэтому исследователи продолжают спорить, какую роль подобные традиции могли играть в рождении цивилизации.

Джейми Ходжкинс из Университета штата Колорадо и ее коллеги обнаружили первый пример того, что первые европейцы уже как минимум 10 тысяч лет назад хоронили детей с теми же почестями, как и усопших пожилых и взрослых людей. Находку ученые сделали в пещере Арма Вейрана, которая расположена в предгорьях Альп на севере Италии.

Недавно «черные копатели» нашли в пещере орудия труда, оставленные неандертальцами, что заставило обратить внимание на нее и профессиональных археологов. В одном из углов пещеры Ходжкинс и ее коллеги обнаружили захоронение, которое принадлежало к эпохе, в которую Италия уже была заселена кроманьонцами.

В этой могиле похоронили девочку, которая по пока невыясненным причинам погибла на втором месяце жизни. Тело было украшено ожерельем из ракушек, также в могиле нашли оберег из когтей орла и другие предметы вероятно ритуального свойства.

Из этих находок антропологи делают вывод, что соплеменники погибшей девочки считали ее полноценным членом племени и относились к ней с тем же уважением, что и ко взрослым людям. Это ставит под сомнение представление о том, что в далеком прошлом малолетние дети не воспринимались окружающими как полноценные личности и в некоторых случаях даже не имели имени до достижения определенного возраста.