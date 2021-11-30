Министром по делам школ Швеции впервые назначили трансгендера



В Швеции министром по делам школ впервые в истории страны стала трансгендер — 51-летняя Лина Аксельссон Килблом, об этом сообщила газета Expressen.

По образованию она юрист, обучалась в Уппсальском университете. Отмечается, что у Кихлблом есть большой опыт работы в сфере среднего образовании. Она, в частности, руководила школами Enskede в Стокгольме и Ronnaskolan в Сёдертелье, а также находилась в школьной комиссии.

В 1990-е годы Килблом сделала операцию по смене пола, публично рассказав об этом в 2010-х. В Швеции положительно оценивали ее деятельность и успехи на общественных постах, а личная история усилила поддержку общественности.

По словам Килблом, школа должна давать знания вне зависимости от происхождения, финансовых возможностей и идентичности. Она подчеркнула, что стремится создать то общество, где безопасно и комфортно всем.

Ранее стало известно, что новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон второй раз была утверждена на пост премьер-министра королевства из-за проблем с коалицией. Она стала первой женщиной-премьером и первой назначала трансперсону на должность министра по делам школ.