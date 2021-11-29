Ученый не исключает «интернет-апокалипсис» из-за вспышки на Солнце



Из-за мощной вспышки на Солнце могут произойти масштабные сбои и настоящий «интернет-апокалипсис». Об этом сообщило шведское издание Dagens Nyheter, ссылаясь на специалиста по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.

По словам эксперта, из-за вспышки пострадают не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели на дне Атлантического океана, которые являются основой Всемирной паутины. Их оперативная починка будет невозможна.

Джиоти отметил, что подобные вспышки происходят примерно раз в 100 лет. За последнюю сотню лет таких бурь не фиксировали, значит, она может вскоре произойти.