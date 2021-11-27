На выборах в Индии победил покойник

На выборах в местный совет в селе Бихар, находящемся в индийском округе Джамуи, победил политик, который умер за две недели до голосования. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно размещенной информации, о казусе стало известно во время церемонии, на которой представители избиркома и местных властей вручали победителям официальные удостоверения о результатах голосования. В это время выяснилось, что Сохан Мурму отсутствует. Когда связались с его родственниками, стало известно, что победитель скончался 6 ноября, за две недели до выборов.

По словам членов семьи покойного, его последним желанием было одержать победу на голосовании. По этой причине они не проинформировали власти о его смерти.

«Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», — отметил представитель местных властей.

Уточняется, что сложившаяся ситуация поставила местные власти в тупик. В настоящее время они обратились в избирательную комиссию с просьбой о признании результатов выборов недействительными.