В Египте после реставрации открыли Аллею сфинксов



В египетском Луксоре состоялась церемония открытия после реставрации так называемой Дороги фараонов – древней Аллеи сфинксов. По информации газеты Ahram, в ней принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

После реставрационных работ Аллея сфинксов впервые соединила храмы Луксора и Карнака, как это было во времена древних египтян.

По словам министра туризма Халеда Эль-Энани, теперь Луксор – крупнейший музей под открытым небом в мире.

Он уточнил, что за время раскопок были обнаружены 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами. При этом в древние времена на аллее находилось в три раза больше статуй.Эль-Энани добавил, что работы археологов на Аллее сфинксов еще не завершены и продлятся еще несколько лет.

Длина Дороги фараонов после реставрации составляет 2,7 км. На ней расположено 1057 статуй.

Аллея была возведена во время правления фараона Нектанеба I (380-362 годы до н.э.). Ранее по ней передвигались процессии египетских фараонов, также она служила главным маршрутом для различных праздников египтян.