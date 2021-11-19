Дмитрий Солонников: Побывав в Азербайджане, ты видишь образ будущего, а в Армении его нет

Недавний приезд в Азербайджан делегации российских политологов стал важным этапом поиска мирного консенсуса на Южном Кавказе, а также поводом для провокаций армянского террора. Как минимум стало ясно, что армянских реваншистов пугает активная позиция российских политологов, поддерживающих Азербайджан и выступающих за мирное и справедливое решение всех спорных вопросов между сторонами. Какие впечатления произвела на российских политологов поездка в Азербайджан, в частности, посещение освобожденных территорий, какие мысли и выводы, возможно, возникли по итогам визита в нашу страну?

На вопросы Minval.az ответил директор Института Современного государственного развития, российский политолог Дмитрий Солонников.

— Что более всего запомнилось в ходе недавнего посещения Азербайджана?

— Я первый раз в вашей стране и впечатления огромные. Красивейший город Баку. Мы из Петербурга, всегда обращаем внимание на архитектуру, и должен отметить, что Баку завораживает своим обликом, в котором слились все стили архитектуры.

Из четырех дней визита два дня заняла поездка в Шушу, и тут свои впечатления. Едешь по территории Азербайджана, видишь дороги, живые, цветущие города и поселки, пасущиеся стада овец, коров, машины едут, люди торгуют. А затем проезжаешь блокпост, и начинается самая настоящая «мертвая зона». Вот эта «мертвая зона» она, конечно, очень бьет по нервам, производит сильное впечатление. Для нас, жителей России, есть понятная, четкая ассоциация – например, в Беларуси, в Ленинградской области есть памятники сожженным фашистами деревням, где остались только одни печные трубы. Там сделаны такие виртуальные каркасы домов для ясности представления, и ты видишь и понимаешь сразу: вот была деревня, а сейчас ее нет, когда-то была Вторая мировая война, были фашисты, они захватывали нашу землю, уничтожали людей и деревни. Но это какая-то уже слишком далекая история, для многих это история их дедов или отцов, или даже прадедов. А тут видишь и понимаешь: вот это — здесь и сейчас, это история 21 века. Не то, что можно найти в книгах, фильмах, а то, что можно лицезреть вживую: остатки домов, заросшие кустарниками бывшие города и деревни, тот же Физули, например, «город – которого нет», остались лишь руины домов. И посреди этого – огромный международный аэропорт, а справа и слева от него – минные поля. И можно проехать в аэропорт, но с дороги сойти нельзя, потому что стоит предупреждающий знак «мины». И ты с этим сталкиваешься, в этом ты находишься и понимаешь – вот она новая жизнь, она приходит, но как трудно и больно ей приходить.

И даже Дорога Победы из Физули в Шушу, по который едешь, а вокруг только остатки каких-то построек и где-то еще виднеются остовы танков, тут тоже отдаешь себе отчет в том, что жизнь возвращается сюда пока что в виде этой грандиозной стройки. Причем надо отдать должное, ведь сама Дорога Победы — современнейшая, как и инженерные сооружения вокруг нее: водоотводы, антитуманное освещение, и многое другое. Все сделано на высочайшем уровне, не просто, чтобы ходили грузовики и лесовозы, построено на века, а не для галочки, притом, за кратчайшие сроки.

И сама Шуша, конечно же, оставляет удивительные впечатления. Мы все знаем, что это бывшая столица Карабахского ханства, культурная столица целого региона. Сейчас это пока еще полуразрушенный, мертвый город, но поражает вот что: первое, что в нем возрождается — это объекты культуры. То есть, здание городской администрации еще не восстановлено, казарм не на всех солдат хватает, и кто-то еще живет в жилых домах, но уже при этом восстановлен музей Бюль-Бюля, где можно попасть на экскурсию, где могут рассказать и показать, как все это выглядело во время оккупации. Восстановлена картинная галерея. Удивительные ощущения – мертвый город, и в нем новая, живая и действующая картинная галерея! Восстановленный караван-сарай, где есть фотографии былого. Вот только что мы ехали через Физули, а здесь в Караван-сарае, в Шуше, представлены фотографии времен Советского Союза. И видно, какой это был живой, красивый, цветущий город, превратившийся ныне в заросший пустырь.

Когда-то ряд экспертов даже сравнивали Армению с Израилем, — мол, Армения захватывает новые территории и строит там новую жизнь. Но на самом деле ничего общего: Израиль на отвоеванных землях строит дороги, города, кибуцы, создает хозяйства, и понятно, что эта территория нужна для жизни. Правильно они это делают или неправильно, это другой вопрос. Но Израиль новые территории осваивает, а Армения все захваченные земли не только не осваивала, она их разрушала, жизнь здесь только деградировала, сошла на нет. И поэтому встает ребром вопрос – так зачем Армении эти земли вообще были нужны? Если Армения считала эту территория своей, тогда почему она так к этой земле относилась? Все уничтожено, брошено, разграблено, притом даже азербайджанские кладбища и мавзолеи…

И, на самом деле, как мне кажется, в этом и кроется причина, почему армяне 44-дневную войну проиграли. Потому что они не смогли создать образ будущего. Вот у Азербайджана образ будущего был и есть. Он понятный, красивый и наглядный – можно просто пройтись по Баку и понять: вот это — будущее, оно приходит в нашу жизнь сегодня. Вот старый Баку, вот советский Баку, а вот — Баку 21 века. И все можно сравнить, все находится рядом. Такая же позитивная картина в районах Азербайджана. Ради этого стоит жить, учиться, работать, создавать семьи, рожать детей, развивать себя и мир вокруг… А в Армении этого нет. В Армении образ будущего – это жизнь в окопах, в которых ты сидел вчера и позавчера, и будешь сидеть завтра и послезавтра, чтобы охранять никому не нужную, разграбленную землю. Именно поэтому, на мой взгляд, армяне так позорно проиграли. Именно поэтому такое огромное количество дезертиров, потому что никто из армян не мог ответить себе на вопрос: «За что воевать?»

Огромное количество армян только уезжали все эти тридцать лет из Карабаха и самой Армении. И продолжают уезжать из Армении сейчас, страна эта просто вымирает. И в Карабахе, и в оккупированных районах все эти годы царили разруха и хаос. Короче говоря, проиграли, потому что не было за что воевать. Просто есть в Армении горстка людей, которые преследуют свои политические и экономические интересы и заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась, причем, делая себе состояние на горе армянского народа. И именно они манипулируют остальными. На самом деле, в этом и есть нынешняя трагедия Армении, потому что тридцать лет Армении вычеркнуто из жизни. 30 лет армянский народ собирал всем государством на то, чтобы содержать эти территории, и, в-первую очередь, это — расходы на армию, пожиравшие все ресурсы этой страны. Потому и Ереван не отстроен, потому и промышленности нет, ибо все средства шли на войну, оказавшуюся бессмысленной, ибо сами армяне на этой войне все бросили, с поля боя сбежали, проиграли во всем. Вот они — тридцать лет бессмысленного существования этой страны. И эта трагедия армянского народа, созданная бездарным армянским руководством, последовательно эту трагедию организовавшим.

— При этом удивительно видеть, то, что предпринимают в Армении сейчас, совершенно не усвоив уроки недавнего прошлого…

— Конечно, пугают эти реваншистские настроения в Армении, чудовищные, бессмысленные митинги с обвинениями в адрес России. И тут только и остается сказать «Здрасьте, ребята, вы тут живите и находитесь, только потому, что здесь присутствует Россия, не было бы России – вас вообще бы не было — ни как государства, ни как нации, все бы вы разъехались по другим странам». Хотя, может в этом и есть некий тайный смысл – Россия уйдет, государство Армения перестанет существовать, армянские диаспоры в США, Франции, России пополнятся новыми членами, кто-то на этом наживется, заработает большие деньги, а для всех остальных армян это будет огромная трагедия. Таким образом, в самом армянском обществе живут те манипуляторы, которые снова и снова превращают жизнь армян в боль и трагедию.

— Вы сами и ваши коллеги оказались невольными свидетелями того, что реваншистские настроения в Армении не утихают, а, похоже, разгораются лишь с новой силой…

— Да, как раз, когда мы приехали в Шушу, был совершен этот ужасный теракт — армянский террорист бросил гранату в азербайджанских военнослужащих, и вот эта напряженность была, как говорится, снова налицо. И это тоже удивительно: казалось бы, именно сейчас армянское руководство больше остальных должно быть заинтересовано в том, чтобы наладить диалог, чтобы договоренности, заключенные в ноябре 2020 года, начали бы работать. В этом случае открылись бы транспортные коридоры, через Армению пошел бы поток грузов, товаров, открыта была бы граница с Турцией, через Азербайджан бы была возможность торговать с Россией напрямую – ну, жизнь бы появилась, экономика хоть как-то начала бы возрождаться, в Армении, наконец, зажегся бы лучик надежды на то, что трагедия подошла к концу. И, кажется, это в-первую очередь, нужно Пашиняну, подписавшему эти мирные соглашения. Но спрашивается: для чего?

Смысл же в том, чтобы перечеркнуть все плохое и открыть некий «свет в конце туннеля» для армянского народа, иначе какой же смысл в этих договоренностях для армянского народа? Действия Пашиняна до определенного этапа заключались в том, что он предложил армянскому народу некий вариант новой жизни. Но если опять на это не идти, опять срывать встречу лидеров трех стран, то кому это вообще нужно? Ну, отложили встречу, и кто, в-первую очередь, потеряет больше всех? Россия без этой встречи будет жить и дальше как жила, Азербайджан, в общем, тоже. Это у вас в Армении вопросы не решаются, это у вас экономика угасает с каждым днем… Ну, хорошо, мы еще подождем, пока вы там за ум не возьметесь. А будете проводить антироссийские митинги, значит, снова чего-то именно у вас не будет.

Поэтому, при всем понимании болезненной психологической проблемы в Армении, хочу отметить, что Пашинян очень долго не сможет этот процесс затягивать: либо его сметут реваншисты, которые все больше поднимают голову в стране, либо он, наступив им на горло, должен будет идти дальше. Потому, что экономический процесс в регионе, подчеркну, все-таки должен быть запущен, иного пути нет.

— Вернемся к ситуации с армянским террористом. Российские миротворцы в этот момент находились буквально рядом с азербайджанскими военными. Кому и зачем именно, на ваш взгляд, была нужна провокация, ведь очевидно, что она была совершена с весьма «далеким прицелом»?

— Мне известны подробности этого инцидента. Граната была брошена чуть ли не из-за спины российских миротворцев, попала в сетку и снова отскочила в зону ответственности российских миротворцев, и практически случайно вышло так, что пострадали именно азербайджанские военные, хотя могли бы быть жертвы и среди российских военных. Спрашивается, а если бы вдруг с азербайджанской стороны был бы открыт ответный огонь и случайно мог бы пострадать кто-то из российских миротворцев? Вот и наши коллеги говорят, что практически год не было провокаций, но именно в тот день, когда в Шушу приезжает российская делегация, вдруг террорист взрывает гранату. Для чего – для того, чтобы дорогу перекрыть? Чтобы объявили план ЧП, закрыли бы трассу, и мы туда проехать не могли? Тоже вполне возможно. Тем не менее, с уверенностью могу сказать, что теми, кто направлял этого террориста, ставилась и первоочередная задача: попытка столкнуть, стравить в результате этой провокации Азербайджан и Россию.

Что касается того, почему армянский террорист оказался передан именно армянской стороне, то отмечу, что террорист был задержан российскими миротворцами практически сразу. А вот что они должны были дальше делать — не совсем ясно. Солдат не тот человек, что принимает решение, он действует по инструкции, а в данном случае, если четкой инструкции не было, то военные, как правило, поступают так, чтобы избежать возможных дальнейших негативных эксцессов. Так что не исключаю факта спонтанно принятого решения: отдать его пока армянской стороне, а дальше, как говорится, разберемся. Однако, конечно, очень «нездорово» и то, что произошло, и то, что армянский террорист был передан армянской стороне, и действия эти нелогичные еще раз показывают, что должен быть проработан четкий регламент по подобным внештатным ситуациям. А если такой протокол уже есть – давайте его соблюдать! Если его нет – давайте, разрабатывайте! А если же он есть, но в чем-то не устраивает – давайте его переписывать и продумывать заново, чтобы были учтены любые – даже самые малейшие — детали и моменты. Ибо это уму не постижимо – а именно тот факт, когда террорист, совершивший теракт на границе против конкретной страны, был передан той стороне, откуда он явился. Это ненормально, это нонсенс!

В. Мансуров