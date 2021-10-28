Великобритания вернула Турции старинный золотой кувшин



Старинный золотой кувшин возрастом 4250 лет, находившийся в коллекции Розалинды и Артура Гильберта, возвращен Великобританией правительству Турции, пишет издание The Art Newspaper.

В настоящее время кувшин выставлен в Историческом музее Анкары.

Британский бизнесмен Артур Гилберт приобрел этот золотой кувшин в 1989 году у торговца антиквариатом из Лос-Анджелеса Брюса Макнолла, заплатив за него 250 тысяч долларов.

По словам Макнолла, кувшин был ранее приобретен им у швейцарского реставратора Фрица Бурки, который, как стало известно в ходе расследования, был связан с итальянским торговцем древностями Джакомо Медичи, осужденным за свою незаконную деятельность. Как и когда этот артефакт перевезли из Турции в Европу, неизвестно.

Артур Гилберт и его супруга Розалинда в 2008-2009 годах передали всю свою коллекцию предметов декоративного искусства, включавшую древнюю посуду из серебра и золота, лондонскому Музею Виктории и Альберта при поддержке фонда Gilbert Trust for the Arts.

В 2018 году фонд начал проверку коллекции, чтобы удостовериться, что все предметы приобретены законным путем. Куратор галереи Жак Шухмахер установил, что золотой кувшин вывезли из Турции незаконно.

И, хотя Гилберт приобрел этот древний предмет на законных основаниях, а сам кувшин находился в хранилище Музея Виктории и Альберта и никогда не выставлялся перед публикой, было принято решение о передаче его фонду, который впоследствии вернул кувшин в Турцию.