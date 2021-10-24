Хаменеи просит мусульманские государства отказаться от нормализации отношений с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские государства, нормализовавшие отношения с Израилем, отказаться от этого шага.

«Власти некоторых стран, к сожалению, допустили ошибки и согрешили, нормализовав отношения с сионистским режимом узурпаторов и притеснителей. Такая нормализация — шаг против мусульманского единства. Странам нужно отказаться от сделанного шага, исправить ошибку», — заявил Хаменеи в ходе выступления, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

«Если мусульмане сохранят единство, то палестинский вопрос можно будет решить наилучшим образом», — считает Хаменеи.

ОАЭ, Бахрейн, Судан, Марокко в 2020 году нормализовали отношения с Израилем. Это делалось при активном содействии администрации Дональда Трампа.