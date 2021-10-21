Путин считает, что у России много исторического опыта в «решении проблем»

Россия, как и все страны, ищет ответы на самые острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Проблемы, о которых сегодня говорилось… затрагивают все страны и народы. И Россия, конечно, наша страна не исключение. Мы, как и все, ищем ответы на самые острые вызовы времени. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Но легко утверждать, что наша страна обладает преимуществом в нашем историческом опыте», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости.