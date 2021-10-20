Туркменских студентов обязали носить с собой книги Бердымухамедова

В Ашхабаде деканат Туркменского государственного архитектурно-строительного института (ТГАСИ) обязал студентов всегда носить с собой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

По словам одного из студентов, администрация вуза обязала учащихся всегда иметь при себе одну из 60 книг Бердымухамедова. За отсутствие у них соответствующей литературы им пригрозили отчислением.

Другой учащийся вуза рассказал, что студентов также заставляют сдавать деньги «на нужды учебного заведения». Он отметил, что, в частности, 18 октября с них собрали по 50 манатов (более 40 азербайджанских манатов) на замену треснутых стекол в окнах общежития.

Студент добавил, что отказавшихся сдавать деньги обвиняют в отказе от поддержки «политики Аркадага» и угрожают им отчислением и выдачей характеристики «неблагонадежных специалистов, которым нельзя доверить будущее страны». В самом ТГАСИ подобную информацию назвали «ложью».