Армения пригласила компании из России на тендер по автомагистрали в Иран

Армения ожидает, что российские компании примут участие в тендере по строительству стратегической автомагистрали «Север – Юг», ведущей в Иран, заявил министр территориального развития и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

Саносян заявил на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума, что «именно в рамках этого форума мы не обсудили участие российских компаний в строительстве проекта «Север – Юг», однако вы знаете, что у нас будет довольно обширный тендерный процесс, в котором будут участвовать разные международные строительные организации», передает ТАСС.

«Думаю, что наши российские партнеры также будут участвовать в тендере», – отметил он.