Арестован мужчина, собиравшийся порыбачить в Суговушане

Задержан мужчина, пытавшийся незаконно порыбачить в освобожденном, но не полностью очищенном от мин и других взрывных устройствах Суговушане.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Тельман Юсибов, житель села Гаджигарванд, был задержан в результате контрольных мероприятий, проводимых Тертерским отделением полиции.

В ходе расследования было установлено, что он хотел проникнуть в село Суговушан через территорию села Чайлы для ловли рыбы.

В отношении мужчины был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса административных правонарушений и отправлен в районный суд.

Решением суда Юсибов был задержан в административном порядке на 10 суток.